أبو ظبي - سكاي نيوز عربية قال مسؤول كبير من قوات سوريا الديمقراطية إن القوات المدعومة من الولايات المتحدة لم تتلق طلبا من أي حكومة أجنبية لتسليم بريطانيين اثنين من متشددي تنظيم داعش لكنها ستدرس أي طلب إن حدث ذلك.
وقال ريدور خليل المسؤول بقوات سوريا الديمقراطية إن القوات لم تتلق أي طلب من أي طرف دولي لتسليم السجينين لكن القوات ستدرس أي طلب.
وأكد خليل أيضا أن مسؤولين من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال داعش شاركوا في استجواب البريطانيين ألكسندا كوتي والشافعي الشيخ بعد إلقاء القبض عليهما الشهر الماضي.