وقال ريدور خليل المسؤول بقوات سوريا الديمقراطية إن القوات لم تتلق أي طلب من أي طرف دولي لتسليم السجينين لكن القوات ستدرس أي طلب.

وأكد خليل أيضا أن مسؤولين من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال داعش شاركوا في استجواب البريطانيين ألكسندا كوتي والشافعي الشيخ بعد إلقاء القبض عليهما الشهر الماضي.