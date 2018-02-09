ويُظهر الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي قيام مجموعة من الرجال بالاعتداء بشكل وحشي على الصحفي "عابد علي" بالعصي والمطارق والقضبان الحديدية أمام منزله في منطقة لكناو التابعة لولاية "أتر برديش".

ولم يستطع الصحفي الهروب من الاعتداء الوحشي، الذي وقع يوم 4 فبراير، ما دفع زوجته "راني" للتدخل بشكل غريزي حاملة مسدس ومصوبة إياه إلى المعتدين، ما دفعهم للفرار فورا.



وأشادت العديد من وسائل الإعلام الهندية بشجاعة الزوجة وحبها لشريك عمرها، وكشفت عن هويتهما، فيما لم يتم الكشف بعد عن الدوافع وراء الهجوم.