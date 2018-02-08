وقال صلاح إنه لم يفاجأ بتسجيله عددا كبيرا من الأهداف هذا الموسم بقميص ليفربول (21 هدفا في الدوري خلا 26 جولة)، لأنه لطالما سجل أهدافا أينما لعب.

وتحدث صلاح عن المنافسة مع الإنجليزي هاري كين على لقب هداف الدوري الإنجليزي قائلا: "هو لاعب عظيم (كين)، في الموسمين السابقين كان هدافا للدوري. كين لديه فرصة أكبر للتسجيل لأنه يلعب بمركز المهاجم الصريح. أريد الفوز بلقب الهداف، لكن سنرى ما سيحدث".

وعن علاقته بالمدرب الألماني يورغن كلوب، قال صلاح: "أنا سعيد جدا معه. لقد تحدثت معه قبل المجيء لليفربول. لقد ساعدني كثيرا على التأقلم مع المجموعة".

وفيما يتعلق بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، قال صلاح: "إذا حقق اللاعب الكرة الذهبية فهو على القمة، لكن بالنسبة لي فقد حققت أهدافي المرسومة هذا الموسم".

وعن رحيله لأوروبا من مصر، أكد النجم الشاب أن الأمر لم يكن سهلا، وقال "المسألة صعبة لأنك لا تتحدث اللغة، ولا تستطيع رؤية عائلتك التي تركتها في مصر. ولكن ما كان واضحا لي منذ البداية، أنني لن أعود إلى بلدي إلا لاعبا كبيرا.. أو معتزلا".

وسألت الصحيفة صلاح عن نجومه المفضلين، رونالدو وزين الدين زيدان وفرانشيسكو توتي، فأكد شعوره بالفخر الشديد حين يقوم أحدهم بمدحه. كما اعتبر أن اللعب بجوار قائد روما السابق فخر كبير، لأنه كما ذكرت الصحيفة، أحد نجومه المفضلين.

وأرجع صلاح سبب فشل تجربته في تشلسي إلى عدم خوضه مباريات كثيرة مع "البلوز"، خاصة في النصف الثاني من الموسم الذي قضاه في لندن.

وأخيرا عن صحة سعى ريال مدريد إلى ضم النجم المصري، قال صلاح: "ليس لدي الكثير للحديث في هذا الأمر، إذا كان علي قول شيء ما الآن، فسأقول إنني سعيد جدا في ليفربول".