وأظهرت اللقطات التي نشرتها وسائل إعلام عدة، الراهب وهو يتسلل داخل أحد الأزقة، مرتديا رداء برتقاليا، قبل قيامه بسرقة ملابس داخلية نسائية منشورة عقب غسلها خارج أحد المنازل البسيطة.

وكشف صاحب المنزل اختفاء الملابس الداخلية الخاصة بزوجته وابنته، مما جعله يتفقد شريط كاميرا المراقبة، التي أظهرت الراهب وهو يقوم بفعلته.

وأكد صاحب المنزل أن العائلة لم تشعر بالصدمة حيال الواقعة، معتبرا أنها "طريفة"، لكنه أبلغ مسؤولي المعبد بفعلة الراهب، ليتم طرده على الفور.

وقال رئيس الرهبان: "الراهب السارق قد يكون مشوش قليلا بسبب عدم تعاطيه الدواء مخصص له، ولكنه شوه سمعة المعبد بالتأكيد"، وفقا للشرطة التايلاندية.