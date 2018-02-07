وتعد خطة الإنفاق التي حظيت بموافقة لجنتي القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ وتصل قيمتها إلى 700 مليار دولار، أكبر من الخطة التي كان قد اقترحها ترامب في مايو الماضي وبلغت قيمتها نحو 603 مليارات دولار.

ووفقا لوكالة رويترز فقد أقرت لجنتا القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ على قانون التفويض الدفاعي الوطني، الذي سيزيد عدد الجنود بواقع أكثر من 16 ألف جندي، وشراء 90 طائرة مقاتلة "إف-35"، بالإضافة إلى سفن حربية، وذلك في السنة المالية الفيدرالية التي بدأت في الأول من أكتوبر الماضي.

ويريد ترامب أن يضخ أموالا في قطاع الإنفاق العسكري، من خلال تقليص الإنفاق في المجالات غير العسكرية، حيث يتضمن مقترحه تمويل وزارة الدفاع وبرامج الأسلحة النووية بوزارة الطاقة وغيرها من برامج الدفاع الوطني.

وقال أعضاء كبار في لجنتي القوات المسلحة إن القانون يخصص 634 مليار دولار لهذه البرامج.

وسيصل مجمل الإنفاق العسكري بما في ذلك البنتاغون والبرامج المتعلقة بالدفاع في مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالات أخرى، إلى 699.6 مليار دولار.

يشار إلى أن ترامب اقترح في مايو الماضي زيادة في الميزانية الدفاعية لبلاده تصل إلى 54 مليار دولار، ما يعني أنها أكبر زيادة في الميزانية العسكرية في التاريخ الأميركي.

ورغم أن مسألة زيادة الإنفاق العسكري الأميركي أمرا ليس مستغربا، فقد زاد كل الرؤساء الأميركيين الإنفاق العسكري بهدف الإيفاء بمتطلبات للمهمات الخاصة للقوات الأميركية، مثلما فعل جيمي كارتر عندما وسع العمليات في الخليج العربي ورونالد ريغان الذي وسع سباق التسلح مع الاتحاد السوفيتي وجورج بوش الابن عندما شن الحربين على العراق وأفغانستان، لكن ترامب لم يكشف عن أي مهمة عسكرية في طلبه زيادة الإنفاق العسكري.

والثلاثاء، أعلن البيت الابيض أن ترامب أمر وزارة الدفاع بتنظيم عرض عسكري لإظهار القوة العسكرية للولايات المتحدة، في قرار يسعى من خلاله أيضا إلى إبراز دوره كقائد أعلى للقوات المسلحة.

وكانت فكرة تنظيم عرض عسكري في واشنطن قد راودت ترامب قبل أدائه اليمين الدستورية مطلع العام الماضي.

ونقلت فرانس برس عن المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز فولها إن ترامب "طلب من وزارة الدفاع النظر في تنظيم احتفال يمكن خلاله لجميع الأميركيين أن يعربوا فيه عن امتنانهم" لأفراد القوات المسلحة "الذين يخاطرون بحياتهم كل يوم للحفاظ على أمن بلادنا".