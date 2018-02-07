وأوردت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلا عن منظمي الألعاب الأولمبية ظهور اعراض للمرض، الأحد، على أحد حراس المنشآت الأولمبية مثل الإسهال والصداع وآلام المعدة.

وقال المسؤولون إنه جرى التحفظ على نحو 1200 شخص داخل غرفهم لإجراء اختبارات بشأن المرض المعدي، فيما جرى علاج 32 منهم بعدما تبين إصابتهم.

ولجأت السلطات الكورية إلى نشر نحو 900 جندي في منطقة الألعاب الشتوية، بسبب تغيب عناصر الأمن المصابين أو المشتبه بإصابتهم.

ونورفيروس مرض فيروسي شديد العدوى، ينتقل من خلال الطعام أو المياه الملوثة، وقد يؤدي إلى الوفاة نتيجة الجفاف.

ومن المقرر أن تنطلق الألعاب الشتوية، الجمعة، في مدينة بيونغتشانغ شمالي البلاد.