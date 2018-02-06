وجرت عملية سحق السيارات بواسطة جرافات ضخمة سارت فوقها في العاصمة الفلبينية مانيلا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات ضبطت السيارات أثناء محاولة تهريبها إلى الفلبين.

وأضافت أن تدمير السيارات يأتي ضمن محاربة الفساد في دوائر الجمارك، التي تعتبر أكثر السلطات فسادا في البلاد.

وبلغ عدد السيارات المسحوقة 30 سيارة، بقيمة وصلت إلى مليون و200 ألف دولار أميركي، وكانت السيارات من طرازات: جاكور، ولكزس، وكورفيت شفروليه وغيرها.

ويعتبر دوتيرتي مكافحة الفساد والمخدرات أولويته خلال ولايته الرئاسية الأولى التي بدأت عام 2016.