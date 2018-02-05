وقال طاهر لـ"سكاي نيوز عربية" إن القوات الشرعية استعادت "مدينة حيس الاستراتيجية التي تتمتع بأهمية كبيرة، كونها تمثل الكثير للحوثيين، لأنها تقع على خط الحديدة تعز، والخوخة الحديدة".

وتابع: "حيس تمثل عملية مفصلية في تحرير الحديدة، لأنها على مفترق طرق، إذ تفتح الطريق إلى الجراحي وبيت الفقيه ثم إلى مدينة الحديدة".

وأضاف: "أثبتنا اليوم هشاشة هذه الفئة (الحوثيين)، وأنها لا تستطيع أن تصمد أمام الجيش الوطني والمقاومة".

وكانت مصادر عسكرية ميدانية قد قالت، الاثنين، لـ"سكاي نيوز عربية" إن قوات الجيش الوطني، وبدعم من التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية، سيطرت على المجمع الحكومي في مديرية حيس على جبهة الساحل الغربي.

وأوضحت أن القوات الشرعية استعادت السيطرة "على المجمع الحكومي ومركز الشرطة في مدينة حيس"، إثر معارك ضارية أسفرت عن "مقتل أكثر من 30 من ميليشيات الحوثي وأسر 13 آخرين".

وأوضح محافظ الحديدة أن المدنيين الذين يعيشون في حيس والخوخة وغيرها من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، يعانون من أوضاع إنسانية صعبة للغاية.

وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي الإيرانية عملت على نهب أموال المدنيين وحقوقهم، ومنعت وصول المساعدات إليهم، وتقديمها إلى الموالين لها بدلا من المدنببن المحتاجين.

وأكد طاهر أن المساعدات الغذائية والطبية ستبدأ بالوصول إلى حيس ابتداء من الثلاثاء، من الهلال الأحمر الإماراتي، لافتا إلى أن مركز الأمير سلمان وبعض المنظمات ستعمل بدورها على توفير المساعدات للمدنيين.