وتشمل الدعوى القضائية التي رفعها الطيراوي، جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية، وذلك على خلفية تسريبات صوتية تم كشفها في الآونة الأخيرة، تتحدث عن مراقبة اتصالات مسؤولين من بينهم الطيراوي.

وقال الطيراوي لـ"سكاي نيوز عربية"، إن "شركة جوال تواطأت مع جهاز الأمن الوقائي"، من أجل تذليل العقبات أمام الجهاز الأمني لمراقبة اتصالاته.

ورفض مسؤولون في الأمن الفلسطيني التعليق على تصريحات الطيراوي، واكتفوا بالقول "إن القضية الآن باتت في أيدي القضاء، ولم يعد بوسعهم التعليق عليها".

ويرأس الطيراوي منذ 2009، اللجنة الوطنية الخاصة بالتحقيق في ظروف وفاة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وشغل سابقا رئاسة جهاز المخابرات الفلسطيني.