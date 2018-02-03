ويجمع النهائي حامل اللقب نيو إنغلاند باتريوتس، أمام مفاجأة البطولة غير المرشح فيلادلفيا إيغلز، في تكرار لنهائي بطولة 2005 التي حسمها باتريوتس.

ويتوقع أن يشاهد المباراة قرابة 111 مليون أميركي، وهو الرقم الأعلى في عدد المشاهدات بأي حدث تلفزيوني على مدار العام.

المشاهدات المرتفعة تدفع شركات البث إلى بيع مساحة تلفزيونية قدرها 30 ثانية لكل إعلان تجاري خلال المباراة، مقابل 5 ملايين دولار.

أما على مستوى العالم، فتعتبر مباراة "سوبر بول" من أكثر الأحداث متابعة من عدد المشاهدين، وتأتي خلف نهائي كأس العالم، ونهائي دوري أبطال أوروبا، وعادة بطولة كأس العالم للكريكيت خاصة إذا جمعت بين الهند وباكستان.