ووفق ما ذكر موقع صحيفة "الخبر" الجزائرية، فإن الزوجة التي تبلغ من العمر 23 عاما لم تكن تتوقع أن يصل غضب زوجها إلى هذا الحد.

وأوضح أن الشاب أقدم على إضرام النار في جسد زوجته الحامل في شهرها التاسع عن طريق صب دلو من البنزين على جسدها، متسببا لها في حروق بين الدرجتين الثانية والثالثة، و تشوهات متفاوتة في كامل جسمها.

ووصفت مصادر الموقع حالة الزوجة بـ"الحرجة والخطيرة"، مشيرة إلى أن "حالتها قد تتضاعف وتزداد خطورة".

وأوقفت عناصر الشرطة المشتبه فيه بحرق زوجته وقامت باقتياده إلى مقر الأمن، عل أن تفتح معه تحقيقا معمقا لمعرفة أسباب ودوافع الحادثة البشعة.