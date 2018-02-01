وقال المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية في بيان: "نفذت قواتنا عملية نوعية ضد قوات الغزو التركي في قرية بوكي وقتلت 15 عنصرا من جنوده كما اصيب آخرون بجراح."

وفي بيان سابق قال المركز الإعلامي :"نفذت قواتنا عملية نوعية ضد قوات الغزو التركي في قرية خليل ، و تم التأكيد على مقتل ما لا يقل عن ثلاثة جنود."

وأضاف البيان "وفي عملية نوعية أخرى نفذتها قواتنا ضد جيش الغزو التركي دمرت قواتنا سيارتين محملتين بأسلحة دوشكا تدميرا كاملا في قرية شنكيلة التابعة لناحية راجو وقتلت من فيهما."