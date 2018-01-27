وقد وصلت القوات الحكومية اليمنية إلى مشارف مدينة حيس، عقب هجوم مباغت شنته الجمعة على مواقع الميليشيات في مفرق الخوخة-حيس، كما طهرت عددا من القرى بين الخوخة وحيس.

وسيمكن هذا التقدم الميداني، القوات الحكومية، من إحكام الحصار على المتمردين الحوثيين في مدينة حيس من اتجاه الخوخة غربا وموزع جنوبا.

وجاء التقدم في جبهة حيس بعد استكمال تحرير منطقتي النجيبة والهاملي شمالي موزع، بالإضافة إلى تطهير جيوب الميليشيات في قرى ومناطق شمالي مديرية المخا غربي تعز.

أكثر من 30 غارة

وكثفت طائرات التحالف العربي غاراتها على مواقع ميليشيات الحوثي الإيرانية في مناطق متفرقة من مدينة تعز ومحيطها.

وقالت مصادر ميدانية إن طائرات التحالف شنت ما يزيد عن 30 غارة خلال أقل من 24 ساعة على مواقع الميليشيات في الضواحي الشمالية والغربية والشرقية لمدينة تعز.

وأعلنت قيادة الجيش في تعز مقتل أكثر من 110 أفراد من ميليشيات الحوثي الإيرانية، من بينهم قادة ميدانيون، بالإضافة إلى إصابة العشرات في غارات شنتها طائرات التحالف العربي وخلال المواجهات مع القوات الحكومية.

كما أسفرت الغارات، على مدار يومي الخميس والجمعة، عن تدمير عدد من الآليات العسكرية ومخازن الأسلحة وعربات مدفعية للمتمردين الحوثيين في تعز.

وحققت القوات الشرعية تقدما ميدانيا في تعز، وسيطرت على موقع القرن، شمالي جبل هان، وقرية الدار الواقعة غربي الجبل، وتلة ياسين، شمالي الجبل، غربي مدينة تعز.

وشهدت الساعات الماضية من فجر السبت، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمتمردين في المحور الشمالي الغربي لمدينة تعز، وتركزت الاشتباكات في محيط معسكر الدفاع الجوي وجبل الوعش.