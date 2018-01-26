وحسم فيدرر، الساعي إلى لقبه العشرين في بطولات الغراند سلام، المجموعة الأولى 6-1، وتقدم في الثانية 5-2 قبل انسحاب الكوري الجنوبي لمعاناته من إصابة في القدم.

ومن المنتظر أن يلتقي السويسري في النهائي الكرواتي مارين سيليتش، الأحد.

وتأهل مارين شيليتش إلى النهائي بفوزه الخميس، على البريطاني كايل إدموند المصنف 49 عالميا 6-2 و7-6 (7-4) و6-2.

وسبق لشيليتش أن تواجه الصيف الماضي مع فيدرر في نهائي بطولة ويمبلدون وخرج السويسري منتصرا.