وقال أردوغان، متحدثا إلى زعماء إقليميين من حزب العدالة والتنمية الحاكم، إن تركيا ستواصل تحركها إلى الشرق بما في ذلك مدينة منبج بعد عمليتها الحالية في عفرين بشمال غرب سوريا.



وفي خطاب بثه التلفزيون، وعد أردوغان "بتطهير" منبج التي تبعد نحو مئة كيلومتر إلى الشرق من عفرين و"بعدم ترك أي إرهابي حتى الحدود العراقية".

وتتمركز قوات أميركية حاليا في منبج مع وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تصنفها تركيا منظمة إرهابية.