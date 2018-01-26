يأتي ذلك في الوقت الذي أنهى فيه مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، مارشال بيليـنغسلي، زيارته إلى لبنان حيث عبر عن قلق إدارته من تمويل ميليشيا حزب الله.

وتترك التحركات الأميركية الأخيرة انطباعات بأن واشنطن تتجه إلى تصعيد إجراءاتها المالية تجاه تمويل ميليشيا حزب الله اللبناني، خاصة وأن الدراسات، الواحدة تلو الأخرى تكشف حجم تمويل هذه الميليشيات.

وآخر تلك الدراسات كان عبارة عن تقرير لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأميركية الذي أماط اللثام عن ميزانية ميليشيا حزب الله، والتي تبلغ مليار دولار سنويا، وتضخ إيران الجزء الأكبر منها.

وأظهرت الدراسة في وقت سابق أن ميليشيا حزب الله تتلقى ما بين 700 إلى 800 مليون دولار سنويا من إيران، لتمويل أنشطتها الإرهابية.

وكانت إيران تمد الميليشيا إلى حدود عام 2000 بنحو 100 مليون دولار سنويا.

لكن هذا التمويل ارتفع إلى 200 مليون دولار خلال السنوات العشرة الماضية.

ومع ارتفاع أسعار النفط ،رفعت إيران قيمة تمويلاتها السنوية لهذه الميليشيا إلى 300مليون دولار سنويا، في الفترة ما بين 2006 و2009.



لتخفض هذه التمويلات بنحو 40 في المئة بحلول 2010 بسبب العقوبات الدولية التي فُرضت عليها بسبب برنامجها النووي.

ثم مرة أخرى ما بين 2014ر و2016، نظرا للضغوط التي عانى منها اقتصادها بسبب تشديد العقوبات الدولية.

لكن عند أول فرصة، وفور تعليق العقوبات،عادت طهران لترفع تمويلها السنوي لميليشيا حزب الله اللبناني إلى ما بين 700 مليون إلى 800 مليون دولار ابتداءا من العام 2016.