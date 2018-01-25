وأكدت الإدارة الذاتية في مقاطعة عفرين، في بيان، أن عفرين جزء لا يتجزأ من سوريا، وأوردت أن قواتها تقوم بما وصفته بـ"الواجب الوطني" منذ 6 سنوات في الحماية من هجمات تنظيم داعش الإرهابي وجماعات إرهابية أخرى.

وقال بيان الإدارة الذاتية "في الوقت الذي نؤكد بأننا سنستمر بالدفاع عن منطقة عفرين أمام الهجمات الخارجية المسعورة، وسنتصدى لمحاولات الاحتلال التركي لعفرين، ندعو الدولة السورية للقيام بواجباتها السيادية تجاه عفرين وحماية حدودها مع تركيا من هجمات المحتل التركي. حيث لم تقم بواجبها حتى الآن على الرغم من الإعلان عنه بشكل رسمي ونشر قواتها المسلحة السورية لتأمين حدود منطقة عفرين."

واعتبرت الوحدات الكردية، ما قامت به مساهمة في حماية وحدة الأراضي السورية، وأضافت أن أنقرة تسعى إلى اقتطاع المزيد من الأراضي السورية، عبر احتلال عفرين.

وكان الجيش التركي ومسلحون في المعارضة السورية أطلقوا، السبت، عملية عسكرية في عفرين تهدف إلى طرد وحدات حماية الشعب الكردية منها.

وتستهدف العملية التركية في منطقة عفرين وحدات حماية الشعب الكردية السورية، المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية وامتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا في جنوب شرق تركيا.