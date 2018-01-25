أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أعلنت شركة نيسان موتور اليابانية، الخميس، عن عرض للإقامة لمدة ليلة واحدة في غرفة مزدوجة بأحد الفنادق التقليدية في اليابان تحتوي على أحذية ومساند جلوس مزودة بتقنية الركن الذاتي.
وذكرت الشركة أن وسائل الراحة مبرمجة بحيث تجعل المقيم في الغرفة، بلمسة زر واحدة، يجد نعاله، في حال عدم استخدامها، تتحرك وتصطف في المكان المخصص لها بالغرفة.
وبالطريقة نفسها يمكن للمساند التي يُجلس عليها أمام منضدة الطعام تعود إلى مكانها أمام المنضدة، وفق "رويترز".
وأطلقت نيسان تقنية الاصطفاف الذاتي للمرة الأولى خلال العام الماضي مع سيارتها من طراز "ليف".