وذكرت الشركة أن وسائل الراحة مبرمجة بحيث تجعل المقيم في الغرفة، بلمسة زر واحدة، يجد نعاله، في حال عدم استخدامها، تتحرك وتصطف في المكان المخصص لها بالغرفة.

وبالطريقة نفسها يمكن للمساند التي يُجلس عليها أمام منضدة الطعام تعود إلى مكانها أمام المنضدة، وفق "رويترز".

وأطلقت نيسان تقنية الاصطفاف الذاتي للمرة الأولى خلال العام الماضي مع سيارتها من طراز "ليف".