ونقلت صحيفة الغارديان عن الدراسة، الأربعاء، أن "الرجال الذين يدخنون سيجارة واحدة يوميا تزيد نسبة إصابتهم بأمراض القلب بنسبة 48 في المائة، مقارنة بأولئك غير المدخنين، كما تزيد نسبة إصابتهم بالجلطة الدماغية بمعدل 25 في المائة مقارنة بغيرهم".

ووجد الباحثون أن النساء اللواتي يدخن سيجارة واحدة يوميا تبلغ نسبة إصابتهن بأمراض القلب 57 في المائة، وبالجلطة الدماغية 31 في المائة، بحسب الباحثين.

وأكد الباحثون أن مضار التدخين أكثر مما كان متوقعا، مما يعني أن على المدخنين العمل على الإقلاع عن التدخين، بدلا من التخفيف من عدد السجائر التي يدخنونها يوميا.