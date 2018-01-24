وفي مقابلة مع شبكة "سكاي"، قال بيرلو: "من أجل التغيير، على كرة القدم الإيطالية تجديد الدماء".

وأضاف بيرلو: "سيأخذ الأمر بعض الوقت، لكننا الآن بحاجة للبدء من الصفر بعد الفشل في التأهل لكأس العالم".

وفشل المنتخب الإيطالي في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ 1958، بعد إخفاقه في التصفيات المؤهلة لبطولة 2018 في روسيا.

وقال بيرلو إن يجب أن يكون هناك "هزة" للعودة بالآتزوري إلى المنصات العالمية.

وتوج بيرلو بكأس العالم 2006 مع الجيل الذهبي للمنتخب الإيطالي، وأعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا العام الماضي.