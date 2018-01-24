وأنهت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول مرتفعة 90 سنتا، أو 1.42 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 64.47 دولار للبرميل. وكان الخام الأميركي قد سجل أعلى مستوى منذ ديسمبر 2014 في السادس عشر من يناير عندما بلغ 64.89دولار.
وأغلقت عقود برنت مرتفعة 93 سنتا، أو 1.35 بالمئة، إلى 69.96دولار للبرميل، غير بعيدة عن أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات البالغ 70.37 دولار الذي بلغته في الخامس عشر من يناير.
وعدل صندوق النقد الدولي يوم الاثنين توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعامي 2018 و2019 إلى 3.9 بالمئة لكليهما، بزيادة قدرها0.2 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في أكتوبر.
وحسب رويترز، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح لمحطة تلفزيون سي.إن.بي.سي الثلاثاء انه بينما "لا يزال قلقا" بشأن هشاشة سوق النفط إلا "أننا نعتقد أننا ماضون في طريقنا".
والهدف الرئيسي لأوبك هو إزالة فائض عالمي في مخزونات النفط وإعادة التوازن إلى السوق.
وتنتظر الأسواق أحدث بيانات بشأن المخزونات البترولية في الولايات المتحدة والتي ستصدر عن معهد البترول الأميركي في وقت لاحق وعن إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء.
النفط يقفز بدعم من بوادر على نمو قوي للاقتصاد العالمي
وأنهت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول مرتفعة 90 سنتا، أو 1.42 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 64.47 دولار للبرميل. وكان الخام الأميركي قد سجل أعلى مستوى منذ ديسمبر 2014 في السادس عشر من يناير عندما بلغ 64.89دولار.