وأكدت مصادر قضائية مصرية بدء التحقيق مع عنان، الثلاثاء، على خلفية مخالفات تتعلق بترشحه المحتمل لرئاسة الجمهورية.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية استدعت عنان، للتحقيق في ارتكابه "مخالفات قانونية"، تتمثل في عدم الحصول على إذن من القوات المسلحة للترشح، والوقيعة بين الجيش والشعب، وارتكاب جريمة التزوير لنقل اسمه إلى كشوف الناخبين دون وجه حق.