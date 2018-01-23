وشملت الدراسة 44 قطا، ووجدت أن كل جنس يستخدم قوائم معينة، وفق ما نقلت صحيفة "تلغراف" البريطانية.

وأجريت الدراسة في جامعة الملكة ببلفاست، وواكبت قططا من الإناث والذكور، داخل البيوت، وجرى طرح أسئلة على من يقومون بتربيتها.

وسئل المربون حول طريقة نزول القطط على السلم، فضلا عن طريقة النوم والتعامل مع الأشياء.

وكانت دراسات سابقة قد ذكرت أن الكلاب التي تستخدم قوائمها اليسرى تكون أكثر سلبية من غيرها.

ولم يذكر العلماء السبب الذي يدفع القطط إلى استخدام قوائم مختلفة، لكنهم رجحوا أن يكون الأمر مرتبطا بالهرمونات.