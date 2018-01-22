وبدأت تركيا عمليتها العسكرية مطلع الأسبوع، حيث دخلت قوات تركية إلى منطقة عفرين لطرد وحدات حماية الشعب الكردية السورية المدعومة من الولايات المتحدة، من منطقة الحدود، الأمر الذي فتح جبهة جديدة في الحرب الدائرة بسوريا منذ أكثر من سبع سنوات.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء في وقت سابق، أن الادعاء في مدينة ديار بكر، جنوب شرقي تركيا، أصدر أوامر باعتقال 17 شخصا نشروا مواد على الإنترنت "لتحريض مواطنين من أصول كردية وتشجيعهم على الخروج إلى الشوارع".

وأضافت الوكالة أن الشرطة صادرت بندقية ومسدسا وذخيرة في مداهمات متعلقة بالأمر في ديار بكر.

وجاءت هذه التحركات بعد أن فرقت الشرطة التركية احتجاجات موالية للأكراد في أنقرة وإسطنبول، الأحد، واعتقلت ما لا يقل عن 12 شخصا.