وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الاثنين أن القوات الكردية المدعومة أميركيا خاضت معركة مقاومة شرسة، وتصدت للقوات التركية ومقاتلين متحالفين معها في قريتين كانت تلك القوات قد استولت عليهما لبرهة قصيرة.



وأضاف المرصد أن فصائل من "الجيش السوري الحر" فتحت جبهتين جديدتين في اليوم الثالث من الهجوم، وحاولت مرة أخرى دخول عفرين في شمال غرب سوريا.



وتقول وحدات حماية الشعب الكردية إنها اشتبكت مع القوات التركية إلى الشمال الغربي من عفرين.



وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب "منظمة إرهابية"، فيما توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتوسيع نطاق العملية.