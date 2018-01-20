وقال عنان إنه سيقدم أوراق ترشحه للإنتخابات بشكل رسمي لهيئة الانتخابات، فور الانتهاء من استيفاء الإجراءات القانونية.



ودعا عنان الشعب المصري إلى تحمل نصيبه من المسؤولية عبر المشاركة في الانتخابات.



كما أعلن عنان عن تكوين ما أسماه "نواة مدنية لمنظومة الرئاسة" تتألف من المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات نائبا له لشؤون حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية وتفعيل الدستور، والدكتور في جامعة القاهرة أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية حازم حسني نائبا له لشؤون الثورة المعرفية والتمكين السياسي والاقتصادي ومتحدثا رسميا باسمه.



ودعا عنان مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية للوقوف على الحياد من المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية وعدم الانحياز لأي طرف على حساب الآخر.

وتعهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي أعلن ترشحه لولاية ثانية، الجمعة، بأن تكون الانتخابات الرئاسية المقبل عنواناً للحرية والشفافية، وأن تتسم بتكافؤ الفرص بين المرشحين.