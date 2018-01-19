وجاءت تصريحاتها بعد أسبوع من إثارة الممثلة الفرنسية كاترين دينوف لردود فعل غاضبة بعد أن قالت إن الهجوم على الرجال بعد فضيحة المنتج السينمائي الأميركي هارفي واينستين زادت عن حدها.

ووصفت حملة "مي تو" المناهضة للتحرش الجنسي بأنها بلغت حد "التشدد".

ونقلت مجلة باري ماتش الأسبوعية عن باردو قولها إن أغلب شكاوى التحرش الجنسي التي تطلقها ممثلات، وليس من نساء بشكل عام، هي شكاوى "سخيفة وتنطوي على نفاق وبلا طائل".

وأضافت باردو (83 عاما) في المجلة "هناك الكثير من الممثلات اللاتي يأتين لمنتجين فقط من أجل دور... ثم يقلن إنهن تعرضن للتحرش كي يتحدث عنهن الناس فحسب".

وقالت باردو، التي اشتهرت في خمسينيات القرن الماضي وتزوجت بالمخرج السينمائي روجر فاديم عندما كانت في الثامنة عشرة، إن الحديث عن التحرش الجنسي يطغى على موضوعات أهم وأكدت أنها لم تكن يوما ضحية تحرش جنسي.

ونقلت عنها المجلة قولها "كان قولهم لي أني جميلة يسحرني بشدة... هذا النوع من المجاملات لطيف".

وظهرت باردو في أكثر من 40 فيلما وصنفتها مجلة "بلاي بوي" بأنها واحدة من أكثر خمس نجمات جاذبية في القرن العشرين.

وبعد أن اعتزلت التمثيل في عام 1973، اتجهت لمجال الدفاع عن حقوق الحيوان، ثم أصبحت شخصية مثيرة للجدل بإدلائها بتصريحات نارية ضد المثليين والمهاجرين والعاطلين.