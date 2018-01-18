وذكر تقرير لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن الجماهير هتفت لكافاني ليقوم بتنفيذ ركلة الجزاء التي منحت للفريق، ليحقق بذلك رقما قياسيا كصاحب أكبر عدد من الأهداف في تاريخ سان جرمان.

إلا أن نيمار لم يلتفت لكافاني وأخذ الكرة وقام بتسديد الركلة بنفسه ليحرز منها الهدف الثامن.

يذكر أن نيمار أحرز 4 أهداف خلال هذه المباراة.

وفي سجل كافاني مع باريس سان جرمان، 156 هدفا في 226 مباراة، وهو نفس عدد الأهداف التي أحرزها زلاتان إبراهيموفيتش في 180 مباراة.