وخرجت تظاهرات في مناطق من السودان بينها الخرطوم، بعد رفع أسعار الخبز بأكثر من الضعف في وقت سابق هذا الشهر عقب ارتفاع أسعار الطحين.

وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع وضربت المتظاهرين بالهراوات لتفريقهم.

وقال المتحدث باسم الحزب علي سعيد إن عناصر من جهاز الأمن والمخابرات الوطني اعتقلوا زعيم الحزب في ساعة مبكرة الأربعاء.

واعتقلت السلطات السودانية العديد من شخصيات الحزب الشيوعي البارزين وقادة طلاب ونشطاء منذ بدء الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الخبز.

وقال الحزب الشيوعي إن أعضاءه سيواصلون حشد الناس وتنظيم تظاهرات، فيما دعا حزب الأمة، أكبر الأحزاب المعارضة في السودان، إلى تظاهرة ضد الحكومة في وقت لاحق الأربعاء.

واندلعت الاحتجاجات ضد الحكومة بعد ارتفاع سعر كيس القمح زنة 50 كلغ من 167 جنيه سوداني (تسع دولارات) إلى 450 (25 دولارا) فيما تراجعت كميات القمح بعد قرار الحكومة السماح لشركات خاصة باستيراده.