ووجهت السلطات تحذيرات من خطر السفر في هذا الجو في جنوب اسكتلندا وأيرلندا الشمالية، وسط توقعات بأن ترتفع الثلوح ما بين 15 و25 سم على الأرض.

وتشمل التحذيرات أيضا اسكتلندا الوسطى وتايسايد وفايف ولوثيان وستراثسلايد.

وذكر العديد من السائقين أنهم علقوا في الطريق السريع لمدة تصل إلى 11 ساعة، بينما كانت السلطات تحاول إزالة الثلوج وإعادة فتح الطريق.

وخلال الليل، أغلقت المعابر الجنوبية والشمالية وأعيد فتحها عدة مرات، مع استمرار العاصفة الثلجية.

وقالت "سكاي نيوز" إن الأحوال الجوية قد لا تتحسن بسرعة، مشيرة إلى التحذيرات ستظل مستمرة حتى الساعة السادسة من مساء الأربعاء.

وقات هيئة الأرصاد الجوية "من المرجح أن يحدث الأربعاء تحسن تدريجي للطقس في معظم المناطق".