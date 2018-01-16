وقال موقع صحيفة "آس" المدريدية، إن رونالدو قال أمام زملاء له في ريال مدريد، إنه "يشعر بأنه تعرض للخداع" بسبب الوعود التي أخل بها رئيس النادي فلورينتينو بيريز بتحسين قيمة عقده الذي ينتهي في 2021، خاصة بعد الإنجازات التي أحرزها اللاعب البرتغالي مع النادي.

وكان رونالدو قد انتقل إلى ريال مدريد عام 2009، بعد أن أمضى 6 سنوات مع مانشستر يونايتد.

وبعد فوز ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بكارديف في 2017، قال بيريز لرونالدو إن تحسين عقده هو مسألة وقت فقط، إلا أن هذا الأمر لم يحدث، رغم تلميحات رونالدو في عدد من المناسبات.

وقال رونالدو بعد فوز فريقه في كأس العالم للأندية في اليابان عام 2017: "أرغب في أن أتقاعد في ريال مدريد، ولكن هذا الأمر لا يعتمد علي، فأنا لست الرجل المسؤول في النادي".

يذكر أنه لا توجد علاقة وثيقة بين رونالدو وبيريز، كون اللاعب البرتغالي قد جاء إلى ريال مدريد في صفقة تم توقيعها مع رئيس النادي السابق رامون كالديرون.

ويحل رونالدو في المرتبة الخامسة بين أعلى الأجور التي يتقاضاها لاعبو الكرة، براتب سنوي يصل إلى 21 مليون يورو.