وأفادت مصادر "سكاي نيوز عربية" في اليمن، أن القصف استهدف تجمعات للمسلحين الحوثيين في جبل قرحا، المحاذي لجبل مركوزة في مديرية ناطع بالمحافظة.

وطال القصف المتمردين الحوثيين أثناء استعدادهم لشن هجوم على قوات الحكومة اليمنية الشرعية، بهدف استعادة جبل مركوزة الاستراتيجي الذي يطل على مديرية الملاجم.

كانت القوات اليمنية الشرعية، وبإسناد من طائرات التحالف العربي، قد سيطرت على جبل الصرير والبير، بعد سيطرتها قبل أيام على جبل مركوزة الاستراتيجي في مديرية ناطع بالبيضاء.

وقالت مصادر ميدانية يمنية إن المواجهات بين القوات الشرعية والمتمردين الحوثيين اقتربت من عدد من المواقع الاستراتيجية في مديرية الملاجم المجاورة.

وفي تطور آخر، شنت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن غارات على مواقع لمسلحي الحوثي في صعدة شمالي البلاد، المعقل الرئيس للمتمردين.

كما استهدفت الغارات مواقع ميليشيات الحوثي في جبل بحرة المطل على وادي جهم بمديرية نهم شرقي صنعاء. وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح عدد من أفراد الميليشيات الحوثية.