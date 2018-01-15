وأضافت الهيئة أن الطائرة التي اعترضت كانت في رحلة اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار، ومستوفية للموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليا.

واعتبرت الهيئة هذه الواقعة بمثابة "خرق خطير ومتجدد للاتفاقيات الدولية وسلامة حركة الطائرات المدنية".

وقالت إنها تدرس الخيارات القانونية المتاحة لدى المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) والمنظمات الأخرى ذات الصلة.

وقبل ساعات، نقلت وكالة أنباء الإمارات عن الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، قولها إن مقاتلات قطرية اعترضت طائرة مدنية إماراتية كانت في طريقها إلى المنامة، خلال رحلة اعتيادية في المسارات المعتادة.