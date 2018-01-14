أبو ظبي - سكاي نيوز عربية قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الإماراتية، الأحد، إن الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني حل ضيفا على الدولة بناء على طلبه، جراء التضييق القطري عليه، وهو حر التصرف في تحركاته وتنقلاته.
وأضح المصدر نفسه، أن الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني أبدى رغبته في مغادرة الدولة فتم تسهيل كافة الإجراءات له، دون أي تدخل يعيق هذا الأمر.
وأضاف أن الادعاءات باتت نهجا متواصلا لقطر في إدارتها لأزمتها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وأعرب المصدر عن أسفه للافتراءات التي صاحبت طلب مغادرة الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني لدولة الإمارات، مؤكدا أن هذه الممارسات والادعاءات باتت نهجا متواصلا لدولة قطر.