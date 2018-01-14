وأضح المصدر نفسه، أن الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني أبدى رغبته في مغادرة الدولة فتم تسهيل كافة الإجراءات له، دون أي تدخل يعيق هذا الأمر.

وأضاف أن الادعاءات باتت نهجا متواصلا لقطر في إدارتها لأزمتها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأعرب المصدر عن أسفه للافتراءات التي صاحبت طلب مغادرة الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني لدولة الإمارات، مؤكدا أن هذه الممارسات والادعاءات باتت نهجا متواصلا لدولة قطر.