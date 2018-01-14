أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أعلن رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي عن تشكيل ائتلاف النصر والإصلاح، داعيا الكيانات السياسية للانضمام لإئتلافه الوطني العابر للطائفية، حسب ما جاء في تغريدة في حسابه على تويتر.
وقال العبادي، "إن ائتلاف النصر سيمضي قدما بالحفاظ على النصر وتضحيات الشهداء ومحاربة الفساد والمحاصصة".
وأضاف رئيس الحكومة العراقية، أن ائتلاف النصر يعمل لكل العراقيين ويعزز وحدة البلاد وسيادتها الوطنية.
واتفقت قيادات حزب الدعوة العراقي، السبت، على أن يقود رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي قائمة النصر والإصلاح، بينما يقود رئيس الوزراء السابق نوري المالكي قائمة ائتلاف دولة القانون تحت مظلة إشراف الحزب في الانتخابات المقبلة.