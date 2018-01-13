وقتل 17 شخصا على الأقل وقال مسؤولون إن احتمال العثور على مزيد من الناجين تحت الطبقة الطينية الكثيفة يتقلص.

وقل عدد المفقودين في الإحصاء الرسمي الجديد بشدة مقارنة بإعلان مكتب قائد شرطة سانتا باربره الليلة الماضية أن هناك 43 مفقودا لكن متحدثا باسم المكتب رفض الإفصاح عن سبب هذا الانخفاض الحاد.

ويقول مسؤولون إن تقديرات أعداد المفقودين يمكن أن تختلف جذريا في الأيام التالية لوقوع أي كارثة طبيعية مع إبلاغ أشخاص عن فقد آخرين لم يكن بعضهم في المنطقة وقت الكارثة.

ووقعت الانهيارات الطينية الضخمة قبل فجر يوم الثلاثاء بسبب هطول الأمطار الغزيرة التي تسببت في انزلاق كتل ضخمة من الطين والحطام من التلال التي جردتها حرائق الغابات الشهر الماضي من الأشجار والنباتات وكان من بينها الحريق توماس الذي كان الأكبر في تاريخ الولاية.

وقال بيل براون قائد شرطة مقاطعة سانتا باربره أمس الخميس في بيان صحفي "من الناحية الواقعية، نشتبه في أننا سنعثر على مزيد من القتلى في هذه الحادثة" مضيفا أنه يأمل في العثور على ناجين "بمعجزة".

وأمر مسؤولون في المقاطعة السكان في الطرف الجنوبي الشرقي من مونتيسيتو شرقي مدينة سانتا باربره بمغادرة منازلهم لنحو أسبوع أو أسبوعين لمساعدة عمليات البحث والإنقاذ.

ونشرت السلطات عمال إنقاذ في طائرات هليكوبتر ومركبات عسكرية مرتفعة العجلات ومعهم كلاب للبحث عن المفقودين.