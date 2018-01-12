وألقي القبض على الملاكم الأميركي البالغ عمره 32 عاما في ألاباما في يونيو الماضي.

وفاز وايلدر في نوفمبر على الكندي بيرمان ستيفرن بالضربة القاضية في الجولة الأولى، ليحتفظ بلقب مجلس الملاكمة العالمي.

وسيقضي وايلدر، الذي حكم عليه بالسجن 30 يوما مع إيقاف التنفيذ، ووضعه لمدة عامين تحت المراقبة، فترة الخدمة الاجتماعية مع مؤسسة واي.إم.سي.أيه الخيرية.

وقال بول باترسون محامي وايلدر في مقابلة عبر الهاتف: "نحترم حكم المحكمة. بالطبع كنا نأمل في البراءة. سننظر إلى إمكانية الاستئناف ثم ننطلق للأمام".

وعندما تم إيقافه في يونيو الماضي، كان بسبب وجود عاكس الضوء على نوافذ سيارته خارج الحدود القانونية، وشم الضباط رائحة الماريغوانا تنبعث من داخل سياراته الكاديلاك.

وقال باترسون في هذا الوقت إن المارايغونا لم تكن تخص موكله الذي كان خارج الولاية لعدة أيام، وعاد إلى منزله من جورجيا في سيارة رولز رويس قبل الانتقال إلى سيارته الكاديلاك للقيام ببعض الأمور.

وأشار باترسون إلى أن وايلدر يملك العديد من السيارات، ويمكن لأصدقائه ركوبها، وهو يفضل استخدام الكاديلاك، لوجود عاكس الضوء على نوافذها، مما يمنحه بعض الخصوصية.

وقال باترسون: "في النهاية تعلم السيد وايلدر عدم ترك العديد من سياراته في حيازة أشخاص آخرين أو السماح لهم باستخدامها عندما يكون خارج المدينة".

وسيدافع وايلدر، الحاصل على برونزية في أولمبياد بكين 2008، عن لقبه في الثالث من مارس ضد الكوبي لويس أورتيز.