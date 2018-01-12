وذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن المتحدث الرسمي لقوات " تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي قوله: إن قوات الدفاع الجوي رصدت مساء اليوم عملية إطلاق صاروخ باليستي من قبل المليشيات الحوثية الإيرانية من محافظة عمران داخل الأراضي اليمنية باتجاه اراضي المملكة."

وأضاف "أن الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران وتم إطلاقه بطريقة مُتعمده لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان حيث تم اعتراضه وتدميره من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في سماء نجران ولا توجد خسائر بالأرواح."

وأكد المالكي أن هذا العمل العدائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي /2216/ والقرار /2231/ بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.

وجدد العقيد المالكي دعوته للمجتمع الدولي باتخاذ خطوات أكثر جديه وفعّاله لوقف الانتهاكات الإيرانية السافرة باستمرار تهريب ونقل الصواريخ البالستية والأسلحة للجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون، ومحاسبتها على ما تقوم به من دعم وتحدٍ صارخ لانتهاك الأعراف والقيم الدولية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.

خسائر في لحج

من جهة أخرى، كبدت قوات الجيش الوطني اليمني ميليشيا الحوثي الإيرانية في مديرية القبيطة شمالي محافظة لحج خسائر في الأرواح والمعدات تمثلت فى مقتل وجرح العشرات في صفوف المليشيا الانقلابية وأسر أربعة عناصر بالإضافة لاغتنام بعض الأسلحة والذخائر.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية سبأ عن موقع 26 سبتمبر التابع للقوات المسلحة اليمنية أن القوات تمكنت من تحرير جبل الحمام الاستراتيجي بالكامل بعد معارك عنيفة مع الميليشيا الانقلابية حاولت السيطرة على مواقع في الجبل المطل على قاعدة العند الجوية.

كما أفادت مصادر أمنية يمنية بمقتل أربعة أشخاص، هم امرأتان وطفلان وإصابة ثلاثة أطفال آخرين، جميعهم من أسرة واحدة، جراء قصف صاروخي شنته ميليشيات الحوثي الإيرانية على إحدى قرى وادي الضباب غرب مدينة تعز.