ولكن لا وجود لمثل هذه الطائرات، بينما أرجع موقع بيزنس إنسايدر ذلك إلى خطأ جديد غير مقصود من ترامب نظرا لأن الولايات المتحدة باعت للنرويج مقاتلات "52 إف-35إس".

واشتهر ترامب بالأخطاء التي يرتكبها خلال أحاديثه، حيث انتقد الإعلام الأميركي والإعلامي "هفوات كلامية ومعلوماتية" يدلي بها سيد البيت الأبيض في كثير من الأحيان.

وكانت أوسلو تلقت بالفعل أول 3 مقاتلات من واشنطن في نوفمبر الماضي.

يذكر أن محادثات سولبرغ وترامب في واشنطن تركزت على عملية السلام في الشرق الأوسط، وتغير المناخ، والتجارة.