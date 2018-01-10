وأوضحت مصادر، وفقا للتقرير، أن سوق السندات الحكومية الأميركية أصبحت أقل جاذبية مقارنة مع أصول أخرى.

وأشارت أيضا إلى التوترات التجارية مع الولايات المتحدة كمبرر لإبطاء مشتريات السندات.

كما أشار متعاملون إلى التقرير كسبب لصعود عائدات سندات الخزانة الأميركية مجددا خلال التعاملات الأوروبية، حيث ارتفع العائد على السندات الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 2.593 بالمئة، مسجلا أعلى مستوياته في 10 أشهر.

وهبط الدولار 0.6 بالمئة مقابل سلة من عملات، مسجلا أكبر انخفاض يومي خلال شهر.