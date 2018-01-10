شارك في الاجتماع قائد القوات الجوية المصرية الفريق، يونس المصري، ومساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الأمن الدولي، روبرت كارم.

وأوضح كارم أن الإرهاب وداعميه يعرّضون الاستقرار الإقليمي والأمن العالمي للخطر، مؤكدا أن هدف الاجتماع هو "تعزيز شراكتنا والارتقاء بعلاقتنا إلى مستوى أعلى لمواجهة هذه التحديات الاستراتيجية معاً".

وفي السياق، قال كبير المسؤولين العسكريين والملحق العسكري بسفارة الولايات المتحدة في القاهرة، رالف جروفر، إن "اجتماع هذا الأسبوع هو دليل واضح على العلاقة الممتدة بين الولايات المتحدة ومصر، لقد وضعنا معا مسارا واضحا للتعاون الأمني للسنوات المقبلة، وأنني أتطلع إلى تعزيز الشراكة العسكرية مع مصر".

من جانبها، ذكرت السفارة الأميركية في بيان أن الوفد الأميركي وضع، بالتعاون مع نظرائهم المصريين، خططا بشأن أفضل سبل تركيز المساعدات العسكرية الأميركية فيما يتعلق بالموارد والتدريب المشترك والمناورات الدولية لمواجهة التهديدات الأمنية الرئيسية.

كما ناقش الجانبان كيف يمكن لتدريبات النجم الساطع العسكرية المشتركة المقبلة الاستفادة من نجاح تدريبات "النجم الساطع 2017" لتحسين قدرة البلدين على العمل معا في ساحة المعركة لهزيمة القوى الإرهابية.