وكان الاثنان اللذان من المقرر أن يعقدا قرانهما في مايو المقبل قد وصلا، الثلاثاء، بسيارتهما إلى إذاعة "ريبريزنت إف إم" التي تتولى تدريب العديد من الشباب على المهارات الإعلامية.

وحسب شريط الفيديو فقد خرج الاثنان من السيارة متجهين إلى مقر الراديو، وسارت ميغان لمد يدها إلى خطيبها، لكنه لم يقابلها بالأمر نفسه، بل أمسك بيدها لثوان قبل أن يبعدها.

وبعد ذلك صافح الأمير مسؤولة من الإذاعة كانت بانتظاره أمام المقر، ثم تحدث الخطيبان إلى عدد من المعجبين الذين كانوا ينتظرونهما، والتقط عدد منهم صورا للشريكين.

ونشرت صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية صورتين من الأعلى للمصافحة المشحونة، بدا خلالهما أن الأمير يوجه نظره نحو الأمام ولم يلتفت إلى خطيبته، وقالت إن لغة الجسد "تفضح غير ما هو معلن" في علاقة هاري وميغان.

ونقلت الصحيفة عن الخبير في لغة الجسد جودي جيمس قوله، إن الدور الجديد الملقى على الاثنين ربما "هز ثقتهما بنفسيهما".