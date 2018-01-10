وقال ديفيد جولدشتاين المتحدث باسم الخارجية الأميركية في إفادة صحفية، إن من المتوقع أن يلتقي ترامب مع وزيري الخارجية ريكس تيلرسون والدفاع جيم ماتيس في البيت الأبيض في وقت لاحق من الأسبوع قبل هذا القرار.

وحسب رويترز، أضاف "نتوقع قرارا يوم الجمعة. والمناقشات مستمرة بشأن هذا الأمر".