واستقبل رئيس جمهورية الكونغو دينس ساسو نغيسو، الجبير، في العاصمة برازافيل، وحسب "واس" جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

وبدأ الجبير زيارته لجمهورية الكونغو الثلاثاء، وكان في استقباله لدى وصوله العاصمة برازافيل نائب رئيس الوزراء فيرمين إيسى، وعقد المسؤولان لقاء ثنائيا جرى خلاله مناقشة مجالات التعاون بين البلدين.

وفي مالابو كان في استقبال الجبير وزير الشؤون الخارجية في جمهورية غينيا الإستوائية أجابيتو أمبا موكوي.