وتوفر "غوغل" الدراجات بشكل مجاني لموظفيها، لكن بعض من يجوبون "المنطقة التقنية" يركبونها في بعض الأحيان، ويسيرون بها لمسافة، ثم يتركونها في أماكن بعيدة.

وبحسب إحصاءات الشركة، فإن ما بين 100 و250 دراجة تختفي، بشكل أسبوعي، الأمر الذي جعلها تتحرك لوقف الأزمة، وفق ما نقلت "وول ستريت جورنال".

ووظفت "غوغل" نحو ثلاثين شخصا، وخصصت خمس سيارات من نوع "فان"، للبحث عن الدراجات المختفية وإعادتها إلى مرآب الشركة.

وتجري الشركة، في الوقت الحالي، اختبارات لحماية الدراجات عبر عدة طرق، مثل تزويدها بنظام تحديد المواقع "جي بي إس" لمعرفة الأماكن التي تترك بها، و"نظام إغلاق" لا يتيح تسيير الدراجة إلا للموظفين، عن طريق تطبيق خاص.