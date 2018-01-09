ووصف المتحدث باسم الداخلية التونسية، العميد خليقة الشيباني، الثلاثاء، المواجهات بالإجرامية، وقال إنها شهدت عمليات تخريب للأملاك العامة والخاصة.

وشهدت منطقة طبربة في محافظة منوبة، أعنف المواجهات، الاثنين، إذ أسفرت عن وفاة شاب في الثلاثين من عمره، جراء اختناقه بالغاز أثناء عمليات تفريق المحتجين.

واقتحم بعض المحتجين مبنى حكوميا وحاولوا إحراقه كما تم اقتحام فرع بنكي بنفس المنطقة، و في محافظة منوبة، بمنطقة البطان، تم اقتحام مبنى الشرطة وحرق مكتب رئيس المركز.

أما في محافظة القصرين بوسط غرب البلاد، فقد استغلت مجموعات انشغال قوات الشرطة بتفريق المحتجين لتقوم باقتحام مستودع حجز بلدي والاستيلاء على عدد من الدراجات النارية.

وفي محافظة قفصة (جنوب غرب) تم اقتحام مبنى القباضة المالية بمنطقة القطار وسرقة كمية من السجائر الموجودة داخله، إضافة إلى اقتحام المستودع البلدي والاستيلاء على سيارتين ودراجات نارية.