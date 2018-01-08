وفي المرحلة الأولى، ستجرى انتخابات الخارج أيام 16 و17 و18 مارس، فيما يقوم المواطنون بالداخل بالإدلاء بأصواتهم في أيام 26 و27 و28 مارس.

وفي حال شهدت الانتخابات جولة إعادة، فستعقد في الخارج أيام 19 و20 و21 أبريل، وفي الداخل أيام 24 و25 و26 أبريل، بينما سيتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات في الأول من مايو.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين في 24 فبراير، على أن تبدأ الحملات الانتخابية بشكل فوري.