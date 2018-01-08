وانتزع ديبريه، البطل خمس مرات في فئة الدراجات النارية، صدارة منافسات السيارات من القطري ناصر العطية الذي انتصر السبت في مرحلة أولى قصيرة بدأت في ليما.

وأنهى ديبريه متقدما بفارق 27 ثانية على زميله ومواطنه ستيفان بيترهانسل حامل اللقب الذي يسعى للفوز برالي دكار للمرة 14.

واحتلت بيجو المراكز الثلاثة الأولى في المرحلة إذ جاء سيباستيان لوب بطل العالم للراليات تسع مرات في المركز الثالث بعد مشكلة في المكابح السبت.

ويأتي الجنوب افريقي جينيل دي فيليرز في المركز الثالث في الترتيب العام مع تويوتا بفارق خمس دقائق و44 ثانية عن ديبريه.

وفي فئة الدراجات النارية، فقد البريطاني سام سندرلاند حامل اللقب الصدارة لصالح الاسباني خوان باريدا متسابق هوندا الذي تراجع للمركز الرابع في الترتيب العام.

ويتصدر باريدا بفارق دقيقتين ونصف الدقيقة أمام الفرنسي أدريان فان بيفرين متسابق ياماها.

وتقام الاثنين المرحلة الثالثة البالغ طولها 296 كيلومترا وتمتد من بيسكو إلى مدينة سان خوان دي ماركونا الساحلية.