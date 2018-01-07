وقال ناشطون في المدينة إن تفجير سيارة مفخخة استهدف مقرا لما يعرف بجماعة " أجناد القوقاز" المتحالفة مع هيئة تحرير الشام "النصرة سابقا"، أسفر عن مقتل 30 شخصا وإصابة العشرات.

أما مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، فقد قال "استهدف تفجير كبير مساء الأحد مقر فصيل أجناد القوقاز في مدينة إدلب موقعاً 18 قتيلاً، بينهم مدنيون"، من دون أن يحدد عدد القتلى من مقاتلين ومدنيين.

كما أسفر التفجير عن إصابة العشرات بجروح خصوصاً في صفوف المسلحين، وفق عبد الرحمن، الذي أشار إلى أن "مقر أجناد القوقاز تدمر بشكل شبه كامل، كما طالت الأضرار المباني المحيطة به".

ويتألف فصيل "أجناد القوقاز" من مئات المقاتلين القادمين من منطقة القوقاز في وسط آسيا ويتحالفون مع هيئة تحرير الشام ، ويشاركون إلى جانبها اليوم في المعارك في ريف ادلب الجنوبي.

وتسيطر هيئة تحرير الشام، التي تخلت عن اسمها السابق وهو جبهة النصرة، على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، فيما يقتصر وجود الفصائل المسلحة الأخرى على مناطق محدودة فيها.

وتشهد محافظة إدلب بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة ناتجة أحياناً عن نزاع داخلي بين الفصائل المتواجدة فيها، ويتهم البعض أحياناً أخرى تنظيم داعش بتنفيذها.