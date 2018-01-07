وذكرت المصادر أن الغارات أدت إلى مقتل محمد محمد حسين العجري، المكنى "أبو إسماعيل"، مع عدد من المسلحين الحوثيين في محيط مديرية حيس على جبهة الساحل الغربي.

وتأتي هذا التطورات بعد ساعات من غارات مماثلة للتحالف على تجمعات وتعزيزات للميليشيات الحوثية، في مديريتي الخوخة وباجل في جبهة الساحل الغربي، أسفرت عن مقتل 23 مسلحا من المتمردين على الأقل.

وتعرض الحوثيون لانتكاسة عسكرية في أكثر من منطقة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إذ سلّم قائد جبهة الساحل الغربي التابع للميليشيات الحوثية إبراهيم عذابو نفسه مع 50 مسلحا آخرين للقوات الشرعية.